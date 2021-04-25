В Башкирии пропал без вести 34-летний Максим Карманов

В селе Тирлянский Белорецкого района Башкирии пропал 34-летний Максим Карманов. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 17 апреля.
Приметы: худощавое телосложение, рост около 170 см, голубые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения мужчина был одет в штаны светло-коричневого цвета, светло-коричневую куртку, темно-синюю шапку и черные галоши.
Поисками Максима Карманова занимаются добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52 или 02.
Фото: Соцсети.