В Башкирии пропал без вести 34-летний Максим Карманов

В селе Тирлянский Белорецкого района Башкирии пропал 34-летний Максим Карманов. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 17 апреля.

Приметы: худощавое телосложение, рост около 170 см, голубые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения мужчина был одет в штаны светло-коричневого цвета, светло-коричневую куртку, темно-синюю шапку и черные галоши.