Житель Башкирии заплатит 308 тысяч рублей за 12 297 часов простоя машины на штрафстоянке

В Кумертау местного жителя обязали выплатить 308 тысяч рублей за хранение его автомобиля ВАЗ-2115 на штрафстоянке. Автомобиль простоял там почти 2 года.
Летом 2019 года инспекторы ДПС задержали водителя без прав. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, однако его так никто и не забрал.
Осенью прошлого года чиновники через суд потребовали забрать свой автомобиль, однако мужчина требования проигнорировал. Уже в этом году они смогли добиться того, чтобы хозяин все-таки забрал свою машину. Его обязали выплатить около 308 тысяч рублей за 12 297 часов простоя.