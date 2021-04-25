Житель Башкирии заплатит 308 тысяч рублей за 12 297 часов простоя машины на штрафстоянке

В Кумертау местного жителя обязали выплатить 308 тысяч рублей за хранение его автомобиля ВАЗ-2115 на штрафстоянке. Автомобиль простоял там почти 2 года.

Фото №1 - Житель Башкирии заплатит 308 тысяч рублей за 12 297 часов простоя машины на штрафстоянке

Летом 2019 года инспекторы ДПС задержали водителя без прав. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, однако его так никто и не забрал.

Осенью прошлого года чиновники через суд потребовали забрать свой автомобиль, однако мужчина требования проигнорировал. Уже в этом году они смогли добиться того, чтобы хозяин все-таки забрал свою машину. Его обязали выплатить около 308 тысяч рублей за 12 297 часов простоя.

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