Житель Башкирии заплатит 308 тысяч рублей за 12 297 часов простоя машины на штрафстоянке

В Кумертау местного жителя обязали выплатить 308 тысяч рублей за хранение его автомобиля ВАЗ-2115 на штрафстоянке. Автомобиль простоял там почти 2 года.

Летом 2019 года инспекторы ДПС задержали водителя без прав. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, однако его так никто и не забрал.