В Башкирии подвесной мост едва не обрушился в реку

В Чишминском районе едва не обрушился подвесной мост. На реке Дёма около деревни Бочкаревка и села Черниговка за переправу зацепилось дерево. Из-за топляка начал собираться мусор, образовался затор препятствующий течению реки.
Конструкция могла обрушиться. На место выехали сотрудники МЧС. Бревно оказалось длиной около 10 метров. Спасателям пришлось сначала отпилить часть дерева, а оставшуюся половину уже отцеплять вручную.
Из-за подъема воды в реке Дема центральная часть подвесного моста ушла под воду почти на полметра. Сейчас проход по мосту запрещен, выставлены ограничительные блоки. Подъездные пути к Бочкаревке и Черниговке имеются, сообщают в МЧС. Ситуация находится на контроле.