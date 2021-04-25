В Башкирии подвесной мост едва не обрушился в реку

Из-за подъема воды в реке Дема центральная часть подвесного моста ушла под воду почти на полметра. Сейчас проход по мосту запрещен, выставлены ограничительные блоки. Подъездные пути к Бочкаревке и Черниговке имеются, сообщают в МЧС. Ситуация находится на контроле.