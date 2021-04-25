Послание Путина – 2021: что изменится для жителей Башкирии?

Это очень хорошая вещь. Мы с нашим бюджетом и нашими долговыми обязательствами, которых очень мало, и мы сегодня очень мало имеем долговых обязательств, мы можем претендовать на эти кредиты в одном из лучших состояний. Эти кредиты нам очень нужны. Главное – надо иметь или начать готовить проекты, это может быть и транспорт, и сети, это могут быть и мосты, там много чего. Поэтому да, нам и правительству работы будет много.

Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям