Послание Путина – 2021: что изменится для жителей Башкирии?

Послание президента России Федеральному Собранию стало главным политическим событием в стране на этой неделе.  Владимир Путин объявил о приоритетах, один из основных – поддержка семей. Большой блок коснулся и развития регионов. Они смогут воспользоваться дешевыми инфраструктурными бюджетными кредитами. Глава республики Радий Хабиров дал поручение проанализировать послание и принять необходимые меры.

Гульгена Минниханова услышала в послании президента России Владимира Путина интересные тезисы и как учитель, и как многодетная мать. Говорит, порадовалась за коллег ссузов, которые будут получать от государства надбавки к зарплате за классное руководство, но еще больше – за российские семьи. Она воспитывает одна четверых сыновей и знает, что для всех родителей стали долгожданными слова о государственной поддержке школьников. В августе направят по 10 тысяч рублей на ученика.

В последние годы очень многие просили средства, единовременные выплаты в преддверии нового учебного года, потому что нужно было подготовить детей в школу. Потому что очень много средств у нас уходит именно в августе, когда мы готовим наших детишек в школу. 

Гульгена Минниханова учитель, многодетная мама
Фото №1 - Послание Путина – 2021: что изменится для жителей Башкирии?

Как сказал Владимир Путин, в России 28 миллионов семей получили выплаты на детей, не потребовалось никаких справок и бумажек. Такой подход должен стать нормой на всех уровнях власти. Путин поручил с 1 июля этого года платить детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5 650 рублей в месяц. Кроме того, президент предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6 350 рублей в месяц. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме.

В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, их размер дифференцирован. И в среднем по стране составляет от 5 650 рублей до 11 300 рублей в месяц. Поручаю правительству России подготовить к 1 июля целостную программу мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений нужно принять незамедлительно. Уже сейчас, сегодня. 

Владимир Путин, Президент России

Путин также объявил о том, что россияне не должны платить за подводку газа к границам домохозяйств и поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации страны. Работы по продлению трассы М12 Москва – Казань до Екатеринбурга планируется завершить до 2024 года, и пройдет магистраль через Башкортостан. В вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Также Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию в экономике и принять меры, которые будут противостоять росту цен, способствовать увеличению объемов строительства. В церемонии принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он дал поручение проанализировать все задачи и двигаться дальше.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Фото №2 - Послание Путина – 2021: что изменится для жителей Башкирии?

Было много посылов для управленческих команд. Я уже в этой связи прошу наше правительство, Минфин, строительный блок, подумать и посмотреть, какие задачи. Дело в том, что принято решение президентом формирования института инфраструктурных займов, очень удобных, длинных, дешевых денег, которые будут идти на проекты созидания. У нас такие проекты уже есть. Но необходимо срочно делать проекты и соответственно участвовать.     

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дешевые инфраструктурные проекты на срок до 15 лет под 3% годовых в первую очередь будут выдавать регионам с низкой долговой нагрузкой. Башкортостан как раз из таких.

Это очень хорошая вещь. Мы с нашим бюджетом и нашими долговыми обязательствами, которых очень мало, и мы сегодня очень мало имеем долговых обязательств, мы можем претендовать на эти кредиты в одном из лучших состояний. Эти кредиты нам очень нужны. Главное – надо иметь или начать готовить проекты, это может быть и транспорт, и сети, это могут быть и мосты, там много чего. Поэтому да, нам и правительству работы будет много. 

Рида Субханкулова, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям

Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям. Это станет возможно с помощью социального казначейства, которое должно заработать в России с 2022 года. Как сказал президент, прямая обязанность – «выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека».  В стране создают новое качество жизни.

Президент сказал, что в России будет создана целостная поддержка семей с детьми, которая исключит бедность в этих семьях. Вот это для нас самое главное, и мы надеемся, что это в итоге выльется в федеральные стандарты качества жизни, уровня жизни, где будут зафиксированы минимальные стандарты по доходам.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Будет решаться проблема нехватки мест в наших общеобразовательных учреждениях. 1300 появится новых школ, 16 тысяч школьных автобусов, И это остается большой проблемой для регионов, и мы такую проблему закрываем. И благодаря школьным автобусам получаем поддержку и отечественного автопрома. То есть такой синергетический эффект.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Политологи считают, что в этом году Послание президента России информативно и содержит конкретные и понятные задачи.

Настолько большой объем был дан объем поручений, формулировка задач была поставлена, перспективы были обозначены не в формате «хотелось бы», а конкретного понимания, как это сделать. Послание последовательное. То, что мы слышали в прошлом году, мы услышали то же самое и в этом, то есть демография, поддержка с детьми.

Владимир Савичев, политолог

Каким образом будут улучшать, еще объявят. Владимир Путин поручил правительству России до 1 июля подготовить и представить новые инициативы социально-экономического развития России. Президент подчеркнул, что будет сделано все для достижения поставленных целей.

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