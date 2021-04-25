Послание Путина – 2021: что изменится для жителей Башкирии?

Послание президента России Федеральному Собранию стало главным политическим событием в стране на этой неделе. Владимир Путин объявил о приоритетах, один из основных – поддержка семей. Большой блок коснулся и развития регионов. Они смогут воспользоваться дешевыми инфраструктурными бюджетными кредитами. Глава республики Радий Хабиров дал поручение проанализировать послание и принять необходимые меры.
Гульгена Минниханова услышала в послании президента России Владимира Путина интересные тезисы и как учитель, и как многодетная мать. Говорит, порадовалась за коллег ссузов, которые будут получать от государства надбавки к зарплате за классное руководство, но еще больше – за российские семьи. Она воспитывает одна четверых сыновей и знает, что для всех родителей стали долгожданными слова о государственной поддержке школьников. В августе направят по 10 тысяч рублей на ученика.
Как сказал Владимир Путин, в России 28 миллионов семей получили выплаты на детей, не потребовалось никаких справок и бумажек. Такой подход должен стать нормой на всех уровнях власти. Путин поручил с 1 июля этого года платить детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5 650 рублей в месяц. Кроме того, президент предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6 350 рублей в месяц. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме.
Путин также объявил о том, что россияне не должны платить за подводку газа к границам домохозяйств и поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации страны. Работы по продлению трассы М12 Москва – Казань до Екатеринбурга планируется завершить до 2024 года, и пройдет магистраль через Башкортостан. В вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест. Также Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию в экономике и принять меры, которые будут противостоять росту цен, способствовать увеличению объемов строительства. В церемонии принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он дал поручение проанализировать все задачи и двигаться дальше.
Дешевые инфраструктурные проекты на срок до 15 лет под 3% годовых в первую очередь будут выдавать регионам с низкой долговой нагрузкой. Башкортостан как раз из таких.
Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям. Это станет возможно с помощью социального казначейства, которое должно заработать в России с 2022 года. Как сказал президент, прямая обязанность – «выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека». В стране создают новое качество жизни.
Политологи считают, что в этом году Послание президента России информативно и содержит конкретные и понятные задачи.
Каким образом будут улучшать, еще объявят. Владимир Путин поручил правительству России до 1 июля подготовить и представить новые инициативы социально-экономического развития России. Президент подчеркнул, что будет сделано все для достижения поставленных целей.