В Уфе ищут живодера, выколовшего собаке глаза

Закрытые глаза этой собаки – не неудачная фотография. Даша – та самая несчастная, видео с избиением которой разлетелось в социальных сетях. Последнее, что она увидела в своей жизни, это замахивающегося на неё зверя. По-другому после просмотра ролика назвать нападавшего не получается. От полученных травм собака ослепла. Избитое животное обнаружили утром на дороге, куда живодер оттащил её вместе с будкой. Если бы не камеры видеонаблюдения, то сотрудники автосервиса, где она жила, ни за что бы не догадались, что же с ней произошло. Нарочно такое не придумаешь.

Видео с камеры наблюдения выложил в сеть зоозащитник. Ограниченный хронометраж не позволяет показать всю длительность издевательств. Это лишь малая часть зверского избиения. На кадрах – животное. Только вот с какой именно стороны? Видно, как мужчина подходит к собаке, перед этим успевает убежать другой пёс – спасся, был не на привязи. Всё внимание живодёра оказалось на жительнице будки по кличке Даша.

Собака теперь постоянно трёт глаза, пытается убрать что-то, будто мешающее снова увидеть окружающий мир. Ориентируется Даша на голос хозяйки. Когда-то животное приютила на работе Алина Винокурова. Сначала собака жила в гараже в морозы. Потом ей построили отдельную тёплую будку. Питомицу забрали не для охраны, а скорее из жалости.

Сейчас пропагандируют, что собаки кидаются. Да, мы не знаем, что у животного в голове. Но почему не показывают, как обижают их? Это хорошо, вот мы сейчас выносим в общественность, а уйма собак, которых просто так пристреливают. Сегодня собака, завтра человек, женщина, чья-то мать. Печально, что такие люди находятся среди нас, у которых нет сострадания, это даже не болезнь, наверное. Обижать слабых – ну нет оправдания таким людям на самом деле. Алина Винокурова, хозяйка собаки

Собаку уже пытались убить. В животное стреляли. Пуля осталась внутри, решили не извлекать. Ветеринары сказали: так безопаснее.

Левое плечо было опухшее, она не могла встать. Целились в сердце. Ветеринар мне так сказал. Валерия Мурзабулатова

Сейчас медики сильно не обнадёживают. По предварительным прогнозам, всего 10 из 100% на то, что зрение восстановится.

Собаку нашли на другой стороне обочины, видимо, избивавший надеялся, что ее собьют проезжающие машины. Даже сейчас видно, какой интенсивный поток движения.

Собака была на цепи, привязана к тяжёлому поддону. Будка далеко. Спрятаться ночью от дождя избитому животному было некуда.

С 2 часов ночи до полдевятого утра собака находилась здесь и не понимала, что происходит. Я взяла поддон и собаку и понесла ее через дорогу. Алина Винокурова, хозяйка собаки

Хозяйка животного подала заявление в полицию. В правоохранительные органы переданы все улики, в том числе палка, которой мужчина избивал собаку. Вместе с полицией очевидцев ищут и волонтёры.