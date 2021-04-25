В Уфе ищут живодера, выколовшего собаке глаза

Закрытые глаза этой собаки – не неудачная фотография. Даша – та самая несчастная, видео с избиением которой разлетелось в социальных сетях. Последнее, что она увидела в своей жизни, это замахивающегося на неё зверя. По-другому после просмотра ролика назвать нападавшего не получается. От полученных травм собака ослепла. Избитое животное обнаружили утром на дороге, куда живодер оттащил её вместе с будкой. Если бы не камеры видеонаблюдения, то сотрудники автосервиса, где она жила, ни за что бы не догадались, что же с ней произошло. Нарочно такое не придумаешь.
Видео с камеры наблюдения выложил в сеть зоозащитник. Ограниченный хронометраж не позволяет показать всю длительность издевательств. Это лишь малая часть зверского избиения. На кадрах – животное. Только вот с какой именно стороны? Видно, как мужчина подходит к собаке, перед этим успевает убежать другой пёс – спасся, был не на привязи. Всё внимание живодёра оказалось на жительнице будки по кличке Даша.
Собака теперь постоянно трёт глаза, пытается убрать что-то, будто мешающее снова увидеть окружающий мир. Ориентируется Даша на голос хозяйки. Когда-то животное приютила на работе Алина Винокурова. Сначала собака жила в гараже в морозы. Потом ей построили отдельную тёплую будку. Питомицу забрали не для охраны, а скорее из жалости.
Собаку уже пытались убить. В животное стреляли. Пуля осталась внутри, решили не извлекать. Ветеринары сказали: так безопаснее.
Сейчас медики сильно не обнадёживают. По предварительным прогнозам, всего 10 из 100% на то, что зрение восстановится.
Собаку нашли на другой стороне обочины, видимо, избивавший надеялся, что ее собьют проезжающие машины. Даже сейчас видно, какой интенсивный поток движения.
Собака была на цепи, привязана к тяжёлому поддону. Будка далеко. Спрятаться ночью от дождя избитому животному было некуда.
Хозяйка животного подала заявление в полицию. В правоохранительные органы переданы все улики, в том числе палка, которой мужчина избивал собаку. Вместе с полицией очевидцев ищут и волонтёры.
При этом самосудом волонтёры заниматься не собираются, как и хозяйка собаки. Дашу сначала хотели застрелить прямо в сердце. Теперь другой живодёр избил и лишил зрения. Но добро она продолжает видеть, хоть его словно и остаётся с каждым днём всё меньше.