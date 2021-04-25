В Башкирии прошел Сибайский полумарафон – 2021

В Сибае прошел ежегодный полумарафон, который собрал любителей бега со всей России. В зависимости от физической подготовки, спортсмены могли выбрать одну из трёх дистанций – 2, 10 и 21 километр. К бегунам присоединились также звёзды эстрады и кино.
Восьмилетняя Кира Овсянникова, пожалуй, самая юная участница сибайского полумарафона. К своему первому в жизни забегу готовилась серьезно, выбрав в качестве тренера родную сестру. На дистанцию два километра они выйдут вместе. А для уфимца Рустема Ишкильдина этот забег далеко не первый. За плечами – сотни марафонских километров по всей России. В планах – пробежать весь Башкортостан
Любители и профессионалы бегут на разные дистанции – 2 километра, 10 и 21. Для многих это возможность проверить свои силы. Но есть и те, кто бежит просто ради удовольствия. Сварщик из Ишимбайского района Фаниль Рахимов подошёл к выбору спортивной формы с творчеством, поддержав идею своего друга.
Поддержали Сибайский полумарафон известные певцы, спортсмены и киноактёры. Среди них заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Говорит, бег для него не просто спорт, а залог счастья и хорошего настроения.
Вместе с сибайцами полумарафон также пробежали премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров, руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин, члены регионального кабмина и администрации столицы башкирского Зауралья.
Сибайский полумарафон стал брендом не только Зауралья, но и всего Башкортостана. О нем знают далеко за пределами республики, и приезжают сюда проверить свои силы.
Старший брат Сибайского полумарафона – марафон уфимский, который по уровню организации и количеству участников планируют сделать одним из лучших в России. В столице башкирского Зауралья забеги пока что пусть не настолько масштабные, но у них тоже есть постоянные участники. Всё, что им нужно для бега – спортивная одежда и хорошее настроение.