В Башкирии прошел Сибайский полумарафон – 2021

В Сибае прошел ежегодный полумарафон, который собрал любителей бега со всей России. В зависимости от физической подготовки, спортсмены могли выбрать одну из трёх дистанций – 2, 10 и 21 километр. К бегунам присоединились также звёзды эстрады и кино.

Восьмилетняя Кира Овсянникова, пожалуй, самая юная участница сибайского полумарафона. К своему первому в жизни забегу готовилась серьезно, выбрав в качестве тренера родную сестру. На дистанцию два километра они выйдут вместе. А для уфимца Рустема Ишкильдина этот забег далеко не первый. За плечами – сотни марафонских километров по всей России. В планах – пробежать весь Башкортостан

У меня есть желание пробежать марафон «БашРан». Рустем Ишкильдин, участник Сибайского полумарафона /Уфа/

Любители и профессионалы бегут на разные дистанции – 2 километра, 10 и 21. Для многих это возможность проверить свои силы. Но есть и те, кто бежит просто ради удовольствия. Сварщик из Ишимбайского района Фаниль Рахимов подошёл к выбору спортивной формы с творчеством, поддержав идею своего друга.

В Краснодаре друг пробежал в костюме пожарника. Я подхватил челлендж и решил продвигать свою специальность. Фаниль Рахимов, участник Сибайского полумарафона /Ишимбайский район/

Поддержали Сибайский полумарафон известные певцы, спортсмены и киноактёры. Среди них заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Говорит, бег для него не просто спорт, а залог счастья и хорошего настроения.

Рад, что тут на старте много детей, есть и старшее поколение. Во время бега выделяются эндорфины, которые поднимают настроение, дарят желание делать добрые дела, любить мир вокруг. Дмитрий Дюжев, заслуженный артист России

Вместе с сибайцами полумарафон также пробежали премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров, руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин, члены регионального кабмина и администрации столицы башкирского Зауралья.

Я рад, что я смог пробежать до конца, что не сошел с дистанции. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Сибайский полумарафон стал брендом не только Зауралья, но и всего Башкортостана. О нем знают далеко за пределами республики, и приезжают сюда проверить свои силы.

Я с 2017 года сюда прибегаю. Пока максимум второе место. Но мне нравится, хорошая трасса. Такое мероприятие хорошо для развития туризма. Алексей Ширшов, участник Сибайского полумарафона /Оренбург/

Это была контрольная тренировка перед чемпионатом. Тренер сказал выбежать из 37 минут. Злата Волокитина, участница Сибайского полумарафона /Челябинск/

Полумарафон таким ребятам даёт возможность почувствовать свои силы. Ты первая? Молодец. Владимир Ежов, тренер