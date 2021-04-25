Чемпионка мира по боксу среди юниорок Азалия Аминева вернулась в Башкирию

Не впервой так, столкнулась до этого на первенстве Европы с таким режимом. Если честно, для меня это удобнее: знаешь определенное время, во сколько прийти, лишний народ не отвлекает, шумихи нет, друзья поддерживают через интернет.

Азалия Аминева, победительница первенства мира по боксу среди юниорок 2021 г.