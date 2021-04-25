Чемпионка мира по боксу среди юниорок Азалия Аминева вернулась в Башкирию

В республику вернулась победительница первенства мира по боксу среди юниорок Азалия Аминева. 17-летняя спортсменка из города Октябрьского стала обладательницей золотой медали в весе до 64 килограммов. В ноябре прошлого года она выиграла первенство Европы, в феврале – российские соревнования, и вот теперь покорен турнир мирового уровня. В уфимском аэропорту спортсменку встречали представители Федерации бокса республики, школы имени Николая Валуева, администрации города Октябрьского и съемочная группа телеканала БСТ.
Мужской хор голосов разбудил уфимский аэропорт в шесть утра. Азалия Аминева держится молодцом, принимая комплименты, параллельно фотографируясь, хотя дорога домой заняла почти сутки. Первенство мира по боксу среди юниоров проходило в польском городе Кельце. Добавьте к этому строгие условия проведения соревнований в современных реалиях, когда нужно четко сдавать анализы на коронавирусную инфекцию, постоянно ходить в маске и соблюдать практически один маршрут: гостиница – спорткомплекс и обратно. Но, кажется, спортсмены уже привыкли к таким условиям.
Победное выступление на первенстве Европы осенью прошлого года добавило солидный багаж опыта. Азалия Аминева уже знает самую принципиальную соперницу в своем весе до 64 килограммов. После уверенной победы над Мариной Стойко из Украины со счетом 5:0, казалось, золото мирового первенства уже не уйдет.
Сама Азалия Аминева из Октябрьского. Дома не была уже давно. Это сейчас к первенству мира готовилась на сборах в составе национальной команды. А вот начинала карьеру в очень скромных условиях. И тренеры уверены: только из таких практически рабоче-крестьянских залов рождаются будущие чемпионы.
Юниорские первенства Европы и мира покорены, солидный подарок к своему совершеннолетию сделала себе Азалия Аминева. Скоро предстоит переход в возрастную категорию постарше. Работы в этом направлении ведется. А если рассуждать глобально, то мечты у Азалии – покорить Олимпиаду.