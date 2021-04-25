Футболисты «Уфы» уступили «Сочи» на домашнем поле

Футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле уступил «Сочи». Команда Алексея Стукалова к 15-й минуте уступала со счетом 0:2. Однако башкирский коллектив сумел собраться. В первом тайме один мяч отквитал Вячеслав Кротов, забив головой.

В конце первого отрезка игры капитан гостей Ибрагим Цаллагов получил красную карточку. Весь второй тайм «Уфа» атаковала и за 12 минут до конца основного времени игры сравняла счёт. Гол забил Тимур Жамалетдинов. И все же «Сочи» смог вырвать победу. На последних минутах пенальти реализовал Кристиан Нобоа.