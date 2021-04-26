В Уфе прошла всероссийская олимпиада по микробиологии

Студенты
13 университетов страны прибыли в Уфу на Всероссийскую олимпиаду по
микробиологии. Она прошла на базе Башкирского государственного медицинского
университета. Основным направлением стало изучение и лечение коронавируса.
Практические и теоретические задания выстроены
вокруг COVID-19.
Кроме того, участникам предложили обсудить тему безопасности медицинских
организаций.
Нас
больше интересует патогенез и лечение, конечно же. Поэтому мы хотим показать и
студентам технологию выращивания вируса. Куриные эмбрионы мы взяли для
практической части. Они непосредственно будут заражать куриные эмбрионы и
наблюдать. Это вошло в практическую часть. Марсель Туйгунов, заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ
Микроорганизмы
присутствуют везде. В организме человека есть 3-4 кг микробов, которые, по сути,
регулируют деятельность человеческого организма. На фоне этих событий, которые
во всем мире, мы понимаем, что вот эти микроорганизмы – это существа, которые
регулируют численность человеческой популяции. Поэтому когда мы изучаем микробы,
мы понимаем, что мы тем самым вносим существенный вклад.Игорь Базиков, заведующий кафедрой микробиологии Ставропольского медицинского университета
Башкирский государственный медицинский университет
за время пандемии накопил ценный опыт по борьбе с коронавирусом, а также имеет
уникальный научный материал для того, чтобы противостоять инфекционным заболеваниям.
На базе вуза был развернут ковид-госпиталь. А сотрудники входили в выездные
бригады, которые работали в российских регионах и помогали бороться с
коронавирусом.
Первые
наши публикации уже воспринимаются и российским сообществом, и международным.
Все наши конференции и научные форумы проходят с очень большим интересом со
стороны наших китайских, европейских коллег. Мы видим приток студенчества в
медицинскую науку, в том числе по новым и востребованным направлениям. Валентин Павлов, ректор БГМУ