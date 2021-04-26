В Уфе прошла всероссийская олимпиада по микробиологии

Микроорганизмы присутствуют везде. В организме человека есть 3-4 кг микробов, которые, по сути, регулируют деятельность человеческого организма. На фоне этих событий, которые во всем мире, мы понимаем, что вот эти микроорганизмы – это существа, которые регулируют численность человеческой популяции. Поэтому когда мы изучаем микробы, мы понимаем, что мы тем самым вносим существенный вклад.

Игорь Базиков, заведующий кафедрой микробиологии Ставропольского медицинского университета