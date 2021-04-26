Жителям Башкирии обещают дожди и сильный ветер до середины недели

В Башкирии начало недели ознаменуется дождливой погодой. Об этом сообщает региональный метеоцентр. По прогнозам синоптиков, в республике ожидаются небольшие осадки и сильные порывы ветра.

Столбик термометра же поползет вверх и покажет +10...+15 градусов днем.

В понедельник, 26 апреля, ожидается местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха составит днем +10....+15. пресс-служба Башгидрометцентра

Погода существенно не изменится и во вторник, 27 апреля. Осадки будут идти преимущественно ночью, а вот днем их не обещают. Температура воздуха постепенно будет подниматься, говорят синоптики.