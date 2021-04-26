В Башкирии продолжается чипирование домашних животных

Напомним, в Учалинском районе 4-летний ребенок погиб от нападения стаи бродячих собак. Чипирование поможет не только найти и вернуть животное владельцу в случае потери, но и позволит привлечь к ответственности хозяев, если их питомцы нанесли кому-то вред. По вопросам чипирования и биркования можно обратиться в районные ветеринарные станции.