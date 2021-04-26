Из Уфы открыт еще один прямой авиарейс

Жители Уфы и Башкирии теперь смогут улететь из столицы республики напрямую в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Теперь в самый западный город России можно будет добраться за три часа. Летать самолеты будут весь весенне-летний сезон два раза в неделю: по средам и субботам.