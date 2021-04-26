В музее Боевой Славы в Уфе открылся проект «Солдаты малой родины»

В республиканском музее Боевой Славы открылся региональный историко-культурный проект «Солдаты малой родины». Первыми на площадке музея в канун 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне выступили представители Зилаирского района.
В зале прошел импровизированный концерт с песнями и стихами военных лет, а также театральными постановками. Уроженцы района всеми силами берегут историю и всеми силами не дают угаснуть памяти своих героических предков.
Также была представлена экспозиция, в которой отражен вклад Зилаирского района в общую победу над врагом. Муниципалитет дал стране восемь героев Советского Союза. И до сих павшие солдаты продолжают возвращаться на родину.