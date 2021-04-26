Житель Башкирии сознался в жестоком изнасиловании 35-летней таксистки

Уроженец Учалов признался в том, что он изнасиловал, избил и ограбил 35-летнюю водителя такси. Парень напал на женщину в конце февраля этого года.
В машину 29-летний молодой человек сел в Белорецке и назвал конечную точку маршрута: «Учалы». По пути он попросил таксистку остановиться у обочины, накинул на ее шею провод от зарядки и стал душить. Мужчина также угрожал несчастной ножом, повторяю, что убьет ее, если та не подчинится.
После случившегося обвиняемый, накинув ремень на шею, заставил женщину сесть за руль, довезти его до Учалов и забрал деньги в размере 6 700 рублей. Прибыв в город, мужчина скрылся. Он был задержан через два дня в доме своего родственника.