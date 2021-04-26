Житель Башкирии сознался в жестоком изнасиловании 35-летней таксистки

Уроженец Учалов признался в том, что он изнасиловал, избил и ограбил 35-летнюю водителя такси. Парень напал на женщину в конце февраля этого года.

Фото №1 - Житель Башкирии сознался в жестоком изнасиловании 35-летней таксистки

В машину 29-летний молодой человек сел в Белорецке и назвал конечную точку маршрута: «Учалы». По пути он попросил таксистку остановиться у обочины, накинул на ее шею провод от зарядки и стал душить. Мужчина также угрожал несчастной ножом, повторяю, что убьет ее, если та не подчинится.

«Оказав активное сопротивление, потерпевшей удалось покинуть автомобиль. Но клиент догнал её и жестоко избил, от чего водитель потеряла сознание. Связав руки, он положил её на заднее сиденье, вывез в безлюдное место и изнасиловал»

МВД по РБ

После случившегося обвиняемый, накинув ремень на шею, заставил женщину сесть за руль, довезти его до Учалов и забрал деньги в размере 6 700 рублей. Прибыв в город, мужчина скрылся. Он был задержан через два дня в доме своего родственника.

«Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Учалинский районный суд для рассмотрения по существу»

МВД по РБ
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