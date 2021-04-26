Житель Башкирии сознался в жестоком изнасиловании 35-летней таксистки

Уроженец Учалов признался в том, что он изнасиловал, избил и ограбил 35-летнюю водителя такси. Парень напал на женщину в конце февраля этого года.

В машину 29-летний молодой человек сел в Белорецке и назвал конечную точку маршрута: «Учалы». По пути он попросил таксистку остановиться у обочины, накинул на ее шею провод от зарядки и стал душить. Мужчина также угрожал несчастной ножом, повторяю, что убьет ее, если та не подчинится.