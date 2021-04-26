В Башкирии вакцинированным от коронавируса людям выдадут специальные значки

С этого дня в Башкирии каждый житель, который прошел процедуру вакцинирования, получит специальный значок. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве Башкирии стало известно, что вакцинированным жителям республики будут выдавать специальные значки, которые помогут отличить из толпы тех, кто прошел полную процедуру вакцинации от коронавируса.

Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что такие значки добавят привлекательности тем, кто получил вакцину.

Напомним, что в Башкирии на данный момент продолжают свою работу пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках и общественных пространствах. В Уфе это лайфстайл центр "Башкирия", ТРЦ "Планета", ТЦ "Мега. В Стерлитамаке - торговый центр "Сити Молл".