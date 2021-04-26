В Башкирии обнаружены тела двух утонувших мужчин

В Башкирии трагически погибли двое мужчин. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве республики.
Он уточнил, что происшествия были зафиксированы на водоемах Башкирии. Так, первый смертельный случай произошел 19 апреля в Салавате. В местном озере было найдено тело 52-летнего мужчины, который утонул.
Вторая трагедия случилась в Иглинском районе. Там стихия унесла жизнь 35-летнего мужчины. Известно, что погибший поехал реку Сим, чтобы порыбачить.