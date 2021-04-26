В Башкирии за сутки 97 человек заболели COVID-19

В Башкирии за минувшие сутки 97 человек заразились коронавирусом. Такие данные озвучил на оперативном совещании министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

За все время случаи инфицирования подтвердились у 34 984 человек. Стоит отметить, что за последнюю неделю темпы распространения снизились.

Также глава ведомства заявил, что в больницах сейчас находятся 157 человек. Им все оказывается медицинская помощь. Отмечается, что 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, они переведены в отделение интенсивной терапии.

Выписано с выздоровлением за все время 32 500 человек, 171 за последние сутки.