«Мы не бешеные»: как в Уфе живут люди с ментальными расстройствами

Мы побывали в общественном центре «Улей» и учебной квартире для людей с ментальными нарушениями. Подопечные центра рассказали, как они живут и о чем мечтают.
Соучредитель общественного центра «Улей» Снежана Янгильдина рассказала нам, зачем организация нужна людям с ментальными особенностями. В первую очередь, это социализация. Благодаря «Улью» подопечные подружились между собой, общаются за его пределами, создают свои чаты в мессенджерах. В центре им интересно, некоторые даже приходят до открытия и с нетерпение ждут. Без «Улья», говорит Снежана, они, скорее всего, сидели бы дома. Во-вторых, это передышка для домашних, которым постоянно быть с особенными людьми тоже сложно.
Самая большая проблема возникает, когда люди с ментальными особенностями заканчивают школу, где с ними занимаются, где им помогают. Благотворительные фонды тоже в основном работают с детьми. Организаций же, которые работают со взрослыми, очень мало. По словам Снежаны Янгильдиной, в начале работы центра многие мастера отказывались работать с такими ребятами. У большинства людей в голове сидит стереотип, что люди с ментальными особенностями буйные, опасные.
В Уфе для людей с инвалидностью есть тренировочная квартира, где им предоставляют возможность попробовать жить самостоятельно. Председатель региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «Содействие» Людмила Сахапова говорит, что здесь ребятам дают проверить себя, узнать какие навыки есть и на них можно опираться, а какие нужно развивать. Дома не всегда их учат нужным вещам, потому что проще и быстрее сделать самому, а люди с ментальными особенностями медленно схватывают.