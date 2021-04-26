«Мы не бешеные»: как в Уфе живут люди с ментальными расстройствами

Мы побывали в общественном центре «Улей» и учебной квартире для людей с ментальными нарушениями. Подопечные центра рассказали, как они живут и о чем мечтают.

У меня вторая группа инвалидности – поражение головного мозга. Когда я просыпаюсь, то первым делом грею кушать. Потом иду умываться, чистить зубы. Потом собираюсь. Когда я был маленький, ко мне приходила учительница. Она меня учила читать и писать. Мне сначала сложно было прибавить 5 + 5. Потом я научился. Таблицу умножения я тоже пытался выучить. Но так и не смог. Мой мозг не смог запомнить. Мне нравится ходить пешком, потому что это полезно для здоровья. Движение – это жизнь. Чем больше движений, тем лучше для меня. Всю жизнь был таким. Виталий Ахияров

Соучредитель общественного центра «Улей» Снежана Янгильдина рассказала нам, зачем организация нужна людям с ментальными особенностями. В первую очередь, это социализация. Благодаря «Улью» подопечные подружились между собой, общаются за его пределами, создают свои чаты в мессенджерах. В центре им интересно, некоторые даже приходят до открытия и с нетерпение ждут. Без «Улья», говорит Снежана, они, скорее всего, сидели бы дома. Во-вторых, это передышка для домашних, которым постоянно быть с особенными людьми тоже сложно.

Мы сюда приносим московский опыт, это не секрет. В Москве очень много таких мастерских, где работают с такими ребятами. Мы все, что видим, наблюдаем, приносим сюда. Снежана Янгильдина, директор БФ «Твердая почва», соучредитель общественного центра «Улей»

Самая большая проблема возникает, когда люди с ментальными особенностями заканчивают школу, где с ними занимаются, где им помогают. Благотворительные фонды тоже в основном работают с детьми. Организаций же, которые работают со взрослыми, очень мало. По словам Снежаны Янгильдиной, в начале работы центра многие мастера отказывались работать с такими ребятами. У большинства людей в голове сидит стереотип, что люди с ментальными особенностями буйные, опасные.

У меня сахарный диабет, и еще я не могу говорить звук «р». Люди с ментальным расстройством так родились. Может, некоторые люди бывают психованнее. Например, могут накричать на водителя в автобусе. Видел в автобусе, как на него ругались. Сами виноваты, а кричат на водителя. У них с психикой не всё в порядке. Иван Деев

В Уфе для людей с инвалидностью есть тренировочная квартира, где им предоставляют возможность попробовать жить самостоятельно. Председатель региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «Содействие» Людмила Сахапова говорит, что здесь ребятам дают проверить себя, узнать какие навыки есть и на них можно опираться, а какие нужно развивать. Дома не всегда их учат нужным вещам, потому что проще и быстрее сделать самому, а люди с ментальными особенностями медленно схватывают.

Раньше часто дразнили, я даже плакал. Мечтаю побывать в Москве. А еще увидеть Радия Хабирова. Я бы ему сказал: «А вы поможете «Улью»? Чтобы нам было тепло, чтобы сделали ремонт». Ильмир Сулейманов