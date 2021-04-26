Почти 80% горожанам нравится жить в Уфе

Между тем по ряду параметров оценки также снизились. Так, доступность товаров и услуг хвалят на 4% реже, театры и кинотеатры хорошо оценивает каждый пятый уфимец против каждого третьего в 2014 году, кафе и рестораны 33% в 2021 году против 58% в 2014 году.