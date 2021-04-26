Почти 80% горожанам нравится жить в Уфе

Уфа вошла топ-10 лучших городов России для комфортной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Столица Башкирии уступила в это рейтинге Тюмени, Казани, Краснодару, Санкт-Петербургу и Сочи Именно эти города получили лучшие оценки среди опрошенных россиян.
Так, 79% уфимцев признались, что им нравится жить в этом город. Горожане отметили, что в Уфе стало лучше с дорогами и зеленой зоной. А вот недовольство вызывает общественный транспорт. За несколько лет число одобрений снизилось на 4% - с 24 до 20.
Между тем по ряду параметров оценки также снизились. Так, доступность товаров и услуг хвалят на 4% реже, театры и кинотеатры хорошо оценивает каждый пятый уфимец против каждого третьего в 2014 году, кафе и рестораны 33% в 2021 году против 58% в 2014 году.
Каждый пятый из опрошенных как в 2021-м, так и в 2014 году заявили, что хвалить в Уфе нечего.