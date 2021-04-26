В Башкирии суд изменил приговор Владимиру Санкину, осужденному за убийство педофила

Владимиру Санкину из Уфы смягчили приговор. Верховный суд Башкирии изменил наказание уфимцу, осужденному за убийство педофила, с восьми лет тюрьмы до шести. Об этом сообщает корреспондент БСТ, находящийся в зале суда.
Ранее Санкин был признан виновным по статье «Причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть». Защита мужчина сразу же заявила, что не согласна с решением суда и будет обжаловать приговор.
Адвокат Санкина Шота Горгадзе назвал и сегодняшний приговор абсурдным. По его словам, наказание не соответствует преступлению.
Напомним, громкая история прогремела в прошлом году. О Владимире Санкине, который якобы убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.
Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев.Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. Следствие настаивала на версии, что Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.