В Башкирии суд изменил приговор Владимиру Санкину, осужденному за убийство педофила

«Это прямое указание всем людям, которые увидят насильника на улице, «проходи-ка ты мимо, дорогой». Потому что если ты вступишься за детей, то тебя посадят на восемь лет, а потом, о чудо, тебе снизят наказание. Это справедливо? Это закон?»

Шота Горгадзе, адвокат