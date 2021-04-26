В Башкирии суд изменил приговор Владимиру Санкину, осужденному за убийство педофила

Владимиру Санкину из Уфы смягчили приговор. Верховный суд Башкирии изменил наказание уфимцу, осужденному за убийство педофила, с восьми лет тюрьмы до шести. Об этом сообщает корреспондент БСТ, находящийся в зале суда.

Фото №1 - В Башкирии суд изменил приговор Владимиру Санкину, осужденному за убийство педофила

Ранее Санкин был признан виновным по статье «Причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть». Защита мужчина сразу же заявила, что не согласна с решением суда и будет обжаловать приговор.

Адвокат Санкина Шота Горгадзе назвал и сегодняшний приговор абсурдным. По его словам, наказание не соответствует преступлению.

«Это прямое указание всем людям, которые увидят насильника на улице, «проходи-ка ты мимо, дорогой». Потому что если ты вступишься за детей, то тебя посадят на восемь лет, а потом, о чудо, тебе снизят наказание. Это справедливо? Это закон?»

Шота Горгадзе, адвокат

Напомним, громкая история прогремела в прошлом году. О Владимире Санкине, который якобы убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.

Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев.Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. Следствие настаивала на версии, что Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.  

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти