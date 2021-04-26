Жителя Башкирии с сильным внутренним кровотечением спасли благодаря санавиации

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, житель Мишкинского района обратился к врачам с серьезными симптомами. Пациента жаловался на кровавую рвоту и болезненные ощущения в области живота. Местные медики предварительно поставили ему диагноз «Язва желудка с кровотечением» и решили экстренно эвакуировать мужчину в Уфу в РКБ им. Куватова.