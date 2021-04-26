Размер средней зарплаты в Башкирии достиг 37 тысяч рублей

Работники в Башкирии в среднем в месяц получают 37 448 рублей. Такую цифру озвучили республиканские статистики.
По их данным, зарплата в регионе выросла за последний год. Так, вознаграждение за работу увеличилось на 5,2%. Однако реальная зарплата упала, правда, несущественно – на 0,1%, рассказали в Башстате.
По данным выборочного обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2020 года — феврале 2021-го около 1,942 млн человек. Из них почти 1,841 млн человек были заняты в экономике, более 101 тысячи человек классифицировались как безработные.
Уровень общей безработицы в декабре 2020 года — феврале 2021-го составил 5,2%.