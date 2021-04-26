В Уфе ограничат движение транспорта на два месяца около ТЦ «Июнь»

В Уфе сегодняшнего дня, 26 апреля, начинаются ремонтные работы систем теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба БашРТС. В связи с этим на улице 50 лет СССР ограничат движение автотранспорта.
Предполагается, что работы продлятся два месяца. На этот срок рабочие перекроют крайнюю правую полосу движения от торгового центра «Июнь» до остановки «Спортивная».
В сообщении уточняется, что в ходе работ панируется заменить металлические трубы, протяженностью более 250 погонных метров, на трубы в пенополиуретановой изоляции.