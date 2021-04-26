Власти Башкирии приняли решение о продаже алкоголя на майских каникулах

В Башкирии не будут ограничивать продажу алкоголя на майские праздники. Об этом сообщает телеграмм-канал «Подслушано в Башкирии». 

Фото №1 - Власти Башкирии приняли решение о продаже алкоголя на майских каникулах

По данным источника канала, власти республики приняли решение не вводить запрет на продажу спиртного в майские каникулы, которые продлятся с 1 по 10 мая. Ранее в Башкирии алкоголь нельзя было купить в некоторые дни на новогодних праздниках, в дни проведения Последних звонков и выпускных, а также на Сабантуях и 1 сентября.

Напомним, в России введены дополнительные выходные дни с 4 по 7 мая. Эти дни будут оплачены в полном объеме. 

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