В Башкирии для БСК нашли новый источник сырья

Планируется, что БСК и группа компаний Lasselberger создадут совместное производство, после чего 90% минерального сырья с карьера будет направляться на предприятие в Стерлитамак. Для этого здесь нужно построить автоматизированную систему погрузки, а на самом заводе БСК аналогичным образом автоматизировать выгрузку вагонов. Первый состав с известняком для содового производства может отправиться из Сибая уже в июне 2021 года.