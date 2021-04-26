В Башкирии для БСК нашли новый источник сырья

Основным источником известняка для «Башкирской содовой компании» может стать Худолазское месторождение в Сибае. Накануне его посетил премьер-министр правительства республики Башкортостан Андрей Назаров.
Планируется, что БСК и группа компаний Lasselberger создадут совместное производство, после чего 90% минерального сырья с карьера будет направляться на предприятие в Стерлитамак. Для этого здесь нужно построить автоматизированную систему погрузки, а на самом заводе БСК аналогичным образом автоматизировать выгрузку вагонов. Первый состав с известняком для содового производства может отправиться из Сибая уже в июне 2021 года.
Андрей Назаров также отметил важную составляющую данного предприятия для развития Сибая. Такой объем известняка здесь не производился, потому что не было такого крупного и регулярного потребителя. Успешная реализация проекта потребует модернизации и сибайской железнодорожной станции, инвестиций в известняковый карьер и дробильное отделение.