В Башкирии для БСК нашли новый источник сырья

Основным источником известняка для «Башкирской содовой компании» может стать Худолазское месторождение в Сибае. Накануне его посетил премьер-министр правительства республики Башкортостан Андрей Назаров.

Планируется, что БСК и группа компаний Lasselberger создадут совместное производство, после чего 90% минерального сырья с карьера будет направляться на предприятие в Стерлитамак. Для этого здесь нужно построить автоматизированную систему погрузки, а на самом заводе БСК аналогичным образом автоматизировать выгрузку вагонов. Первый состав с известняком для содового производства может отправиться из Сибая уже в июне 2021 года.

Здесь такой масштабный проект. Цель – дать возможность БСК получить достаточную сырьевую базу на лет 40-50. При этом наша постоянная задача – создание нового производства в Зауралье. Радий Фаритович обозначил проблему, что мы уже в ближайшее время должны создать и утвердить масштабную и новую программу развития Зауралья.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии для БСК нашли новый источник сырья

Андрей Назаров также отметил важную составляющую данного предприятия для развития Сибая. Такой объем известняка здесь не производился, потому что не было такого крупного и регулярного потребителя. Успешная реализация проекта потребует модернизации и сибайской железнодорожной станции, инвестиций в известняковый карьер и дробильное отделение.

Где-то пять лет назад мы испытывали данное месторождение, но конструкция печей не позволяла использовать данный ресурс. В последние два года провели небольшую модернизацию известняковых печей. Теперь мы понимаем, что сырье Худолазского месторождения полностью подходит нашему предприятию для использования в печах.

Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «БСК»

 C нашей стороны мы не видим никаких проблем в создании совместного предприятия. Единственное, что нужно учесть, что мы в этом году приступаем к модернизации предприятия. И при этом нужно будет учитывать тот большой объем, который будет востребован на БСК. 

Йозеф Ласселсбергер, учредитель группы компаний Lasselberger
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