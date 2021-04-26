В Башкирии золотодобывающую компанию обязали возместить ущерб, нанесенный экологии

В поиске золотой середины. В Баймакском районе местные жители просят прекратить добычу драгметаллов до тех пор, пока предприятие «Таналык» не исправит нарушения. В частности, проведет рекультивацию земель. На сходе граждан инициативная группа выдвинула и другие требования. По поручению Радия Хабирова на место выехала правительственная комиссия. Что тревожит жителей Зауралья?
Даже дождь и пронизывающий ветер не помешали местным жителям провести сход граждан. Прямо на багажнике автомобиля разложили карту, на которой обозначены границы золотого прииска. По мнению баймакцев, предприятие вышло за пределы установленной территории, нанеся урон экологии. Но это лишь полбеды. По словам баймакцев, золотодобытчики для своих нужд изменили русло реки Таналык, что обернулось проблемой для целого города.
По поручению Радия Хабирова на встречу с местными жителями и руководством предприятия приехала правительственная комиссия совместно с надзорными и контролирующими органами во главе с вице-премьером Азатом Бадрановым. Осмотрев перекопанные поля вместе с баймакцами и активистами «Союза общественных инициатив Зауралья», комиссия поддержала претензии баймакцев.
На месте было принято, пожалуй, одно из важных решений. Азат Бадранов поручил создать рабочую группу по общественному контролю за деятельностью ООО «Таналык», с которой компания должна согласовать план и проект рекультивации. Кроме того, до конца июля золотодобытчики должны закрыть долги перед районом по аренде земли и возместить причиненный ущерб экологии.
Местные жители вспоминают, что ещё несколько лет назад они могли спокойно рыбачить на Таналыке. Сейчас русло огорожено дорогой для большегрузных автомобилей, ну а саму реку можно буквально перепрыгнуть. Ширина в этом месте сейчас не превышает даже одного метра.
Генеральный директор компании Олег Заплатин с доводами местных жителей согласился, обещав принять их у себя уже на этой неделе. За круглым столом инициативная группа разработает план дальнейшей совместной работы.
В ходе многочасового диалога сторонам удалось прийти к золотой середине. Жители не будут требовать полного закрытия предприятия, если оно в свою очередь помимо рекультивации земель, зарегистрируется как юрлицо на территории муниципалитета, поможет в строительстве социальных объектов. Но если золотодобытчики продолжат наносить ущерб экологии, активисты станут добиваться отзыва лицензии у компании.