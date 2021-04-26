В Башкирии золотодобывающую компанию обязали возместить ущерб, нанесенный экологии

В поиске золотой середины. В Баймакском районе местные жители просят прекратить добычу драгметаллов до тех пор, пока предприятие «Таналык» не исправит нарушения. В частности, проведет рекультивацию земель. На сходе граждан инициативная группа выдвинула и другие требования. По поручению Радия Хабирова на место выехала правительственная комиссия. Что тревожит жителей Зауралья?

Даже дождь и пронизывающий ветер не помешали местным жителям провести сход граждан. Прямо на багажнике автомобиля разложили карту, на которой обозначены границы золотого прииска. По мнению баймакцев, предприятие вышло за пределы установленной территории, нанеся урон экологии. Но это лишь полбеды. По словам баймакцев, золотодобытчики для своих нужд изменили русло реки Таналык, что обернулось проблемой для целого города.

Вода до Баймака не доходит, в этом проблема. Как мы видим, русло всё перекопали, рекультивации нет, там самым создают нам экологическую проблему. А отвечать не хотят. Сергей Логинов, житель г. Баймака

По поручению Радия Хабирова на встречу с местными жителями и руководством предприятия приехала правительственная комиссия совместно с надзорными и контролирующими органами во главе с вице-премьером Азатом Бадрановым. Осмотрев перекопанные поля вместе с баймакцами и активистами «Союза общественных инициатив Зауралья», комиссия поддержала претензии баймакцев.

Здесь мы видим, мягко говоря, небережливое производство и недропользование. Поэтому не согласиться с возмущением местных жителей невозможно. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

На месте было принято, пожалуй, одно из важных решений. Азат Бадранов поручил создать рабочую группу по общественному контролю за деятельностью ООО «Таналык», с которой компания должна согласовать план и проект рекультивации. Кроме того, до конца июля золотодобытчики должны закрыть долги перед районом по аренде земли и возместить причиненный ущерб экологии.

Поручения по итогам сегодняшнего совещания: нужно провести соответствующие экспертизы, пусть Минэкологии здесь тоже подсказывает. Есть аккредитованные лаборатории, которые могут такую экспертизу провести, в том числе по изменению русла реки в результате деятельности ООО «Таналык». Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Местные жители вспоминают, что ещё несколько лет назад они могли спокойно рыбачить на Таналыке. Сейчас русло огорожено дорогой для большегрузных автомобилей, ну а саму реку можно буквально перепрыгнуть. Ширина в этом месте сейчас не превышает даже одного метра.

Генеральный директор компании Олег Заплатин с доводами местных жителей согласился, обещав принять их у себя уже на этой неделе. За круглым столом инициативная группа разработает план дальнейшей совместной работы.

У нас есть план рекультивации здесь, на той стороне дороги. Мы им предоставим, чтобы и они тоже смотрели, как идут работы. Как говорится, контроль со стороны общественности. Олег Заплатин, генеральный директор ООО «Таналык»

Мы сейчас создадим общественный совет, соберем наших активных ребят, кому небезразлична вот эта ситуация, наша природа. И будем контролировать эту ситуацию. То, что уже сегодня есть обратная связь с правительством, это уже хорошо. Нас это радует. Идель Султанов, председатель «Союза общественных инициатив Зауралья»