Башкирские спортсмены готовятся к III Евразийским играм боевых искусств

Башкирские ушуисты готовятся выступить на III Евразийских играх боевых искусств. Сегодня в Уфе стартовал открытый городской турнир по ушу-саньда и ушу-таолу. В первый день соревнований прошли поединки. Завершится спортивное первенство показательными выступлениями. Побороться за победу приехали около ста участников. В числе зрителей был Дмитрий Васильев – участник олимпийских игр, член национальной сборной по прыжкам на лыжах с трамплина. 

Приехал с другом, у него здесь сын выступает. Третье место занял. Приехал поддержать и на детей посмотреть. Все-таки дети должны заниматься спортом.

Дмитрий Васильев, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса

Поединки  проходили в двух разделах: лайт и полный контакт. Для большинства участников победа на турнире – это возможность повысить свой разряд. Спортсмены старше 13 лет боролись за путевку на III Евразийские игры боевых искусств. Форум пройдет в середине мая. И там конкуренцию представителям республике в этом виде спорта составят ушуисты из Челябинска, Самары и Удмуртии.

Фото №1 - Башкирские спортсмены готовятся к III Евразийским играм боевых искусств

Был один поединок, в котором я победила. Было не очень сложно, она была старше меня и тяжелее. Но она не сильно билась, больше боролась, чем била.  

Анна Кузьмина, участница соревнований

Сейчас много кто участвует. Здесь будут принимать участие на тех соревнованиях, и кто-то повысит свой мастерский уровень, а кто-то станет на разряд повыше.

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