Башкирские спортсмены готовятся к III Евразийским играм боевых искусств

Башкирские ушуисты готовятся выступить на III Евразийских играх боевых искусств. Сегодня в Уфе стартовал открытый городской турнир по ушу-саньда и ушу-таолу. В первый день соревнований прошли поединки. Завершится спортивное первенство показательными выступлениями. Побороться за победу приехали около ста участников. В числе зрителей был Дмитрий Васильев – участник олимпийских игр, член национальной сборной по прыжкам на лыжах с трамплина.

Приехал с другом, у него здесь сын выступает. Третье место занял. Приехал поддержать и на детей посмотреть. Все-таки дети должны заниматься спортом.

Поединки проходили в двух разделах: лайт и полный контакт. Для большинства участников победа на турнире – это возможность повысить свой разряд. Спортсмены старше 13 лет боролись за путевку на III Евразийские игры боевых искусств. Форум пройдет в середине мая. И там конкуренцию представителям республике в этом виде спорта составят ушуисты из Челябинска, Самары и Удмуртии.