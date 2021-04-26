В Башкирии назвали самые загрязненные города республики

Уфа, Салават, Стерлитамак стали лидерами по загрязненности в Башкирии. Об этом на оперативном совещании сообщил министр экологии Урал Искандаров в своем докладе.

За 2020 год Башкирия заняла восьмое место среди субъектов России по данному показателю. Больше всего загрязняющих веществ, как и предполагается, выбрасывают крупные предприятия республики, расположенные в ранее названных городах.

«Города с наиболее загрязненной атмосферой – это наши крупные промышленные города: Уфа, Стерлитамак, Салават. В 2020 году самыми вредными производствами стали ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «БСК», ГК «ТАУ», ООО «Газпром нефтехим Салават» и другие» Урал Искандаров, глава министерства экологии