Жители Башкирии пообщались с космонавтами в рамках акции «Библионочь-2021»

На связи с космосом. Библиотека в селе Асяново Дюртюлинского района приняла участие в телемосте с экипажем Международной космической станции. Космонавты передали привет землянам и дали старт всероссийской акции «Библионочь-2021».

Модульная асяновская библиотека была создана в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Был организована космическая выставка, прошли выступления фольклорных коллективов. Одна из участниц ансамбля, Рената Гиззатуллина, не растерялась и задала вопрос членам экипажа. Она поинтересовалась названиями их любимых книг.

Отметим, что такую возможность библиотека получила потому что межпоселенческая библиотечная система по итогам 2020 года признана одной из лучших организаций культуры Башкирии, войдя в топ-5 федерального портала «Про культуру».

Елена Халиуллина, директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы
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