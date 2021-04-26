Жители Башкирии пообщались с космонавтами в рамках акции «Библионочь-2021»

На связи с космосом. Библиотека в селе Асяново Дюртюлинского района приняла участие в телемосте с экипажем Международной космической станции. Космонавты передали привет землянам и дали старт всероссийской акции «Библионочь-2021».

Модульная асяновская библиотека была создана в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Был организована космическая выставка, прошли выступления фольклорных коллективов. Одна из участниц ансамбля, Рената Гиззатуллина, не растерялась и задала вопрос членам экипажа. Она поинтересовалась названиями их любимых книг.