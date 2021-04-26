Значки за прививку и парк-менеджеры: главные темы оперативки в правительстве Башкирии

Почти 300 тысяч доз вакцины от коронавируса уже получил Башкортостан. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики, которое провел премьер-министр Андрей Назаров, сообщил вице-премьер-министр здравоохранения Максим Забелин. По его словам, первым компонентом привиты 240 218 жителей республики, вторым – более 144 тысяч. Сегодня вакцинация идет с нововведением: каждый, кто сделал прививку вторым компонентом, получит специальный значок, который свидетельствует о том, что человек полностью завершил прививку.

Вакцинация от коронавируса в Башкортостане набирает обороты. 155 пунктов расположены в поликлиниках по месту жительства, еще пять мобильных – в театре оперы и балета, а также в крупных торговых центрах «Мега», «Планета», «Башкирия» в Уфе и «СитиМолл» в Стерлитамаке. В рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» прививку можно сделать в поездах здоровья. С 26 апреля каждому, кто вакцинируется вторым компонентом, будут вручать значок. Акцию, которая проходит при поддержке партии «Единая Россия», обсудили в правительстве на совещании.

Задача направлена на жизнь и здоровье наших людей, поэтому здесь кашу маслом не испортишь. Существенно добавит привлекательности людям, которые точно безопасны. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Решили отметить в виде знака, который будет показывать, что человек прошел вакцинацию, показать QR-код всем довольно проблематично, который приходит на портале «Госуслуги». Это одна из категорий, которая может тоже являться стимулом для проведения массовой вакцинации в кратчайшие сроки. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан

В муниципалитетах может появиться новая должность – парк-менеджер. С такой инициативой выступила советник главы Башкортостана по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова. В числе обязанностей такого управляющего она назвала еженедельный обход территории, организацию уборки и замены оборудования, ведение соцсетей общественного пространства, создание событийного календаря.

Такого парк-менеджера на город ввести, а не на территорию. Там в любом случае задача – развитие территории в городе. Этот человек бы жил этим, понимал бы, как наполнять пространство, соблюдать стандарты. Такой компетентный человек, ответственный за это направление, потому что на самом деле где-то нет еще общественных пространств. А должность уже появится. Что он там будет делать? Пару скамеек охранять смысла нет. А если это в задачу его войдет, то понятно, что он должен создать такие пространства. А если они уже созданы, значит, жизнью наполнить. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

С 27 апреля в Башкортостане приступят к нанесению разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Всего в 2021 году планируют нанести и восстановить разметку на 8 800 км дорог. Как отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Виктор Жульков, там, где разметку нанесли меньше года назад, а её износ уже превышает 25%, подрядчики должны восстановить её по гарантии.

В текущем году Управление дорожного хозяйства республики заключен государственный контракт на нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования горизонтального значения на сумму 647 млн рублей. Из них в 2021 году работы будут выполнены на 317 млн и в 2022 году на 329 млн. Виктор Жульков, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан