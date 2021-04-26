В Уфе почтили память участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Предотвратили трагедию, рискуя жизнью. В Уфе прошел торжественный митинг, посвященный 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Дань памяти участникам тех событий отдали у мемориала в сквере имени 50-летия Победы, куда пригласили ликвидаторов и членов семей их погибших товарищей.

Крупнейшая в истории человечества радиационная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Не считаясь с опасностью для своей жизни, спасатели, военные и добровольцы делали всё для того, чтобы избежать разрушительных последствий. Из Башкортостана на подмогу в Чернобыль отправились более восьми тысяч человек.

Наших спасателей сейчас в республике меньше двух тысяч. Я с участниками тех событий, с ликвидаторами поговорил. С каждым годом их становится всё меньше. Тот подвиг, который они совершили, сейчас по достоинству можем оценить мы, потомки. Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан

Памятные мероприятия, посвященные 35-годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошли по всему региону. Организовать их помогли общественные организации и предпринимательское сообщество в лице Торгово-промышленной палаты республики. В Башкирском государственном академическом театре состоялся торжественный концерт, где активным участникам чернобыльского движения вручили высокие государственные награды. По словам самих ликвидаторов, те месяцы, которые они провели в Припяти, были самыми сложными в жизни.