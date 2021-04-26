«Наша борьба продолжается»: адвокат Владимира Санкина обжалует решение суда

Владимир Санкин – герой или убийца? Фемида до сих пор определяет, а общество поделено на два лагеря. Между тем Верховный суд республики на апелляционном заседании смягчил суровый приговор, который ранее вынес Калининский районный суд Уфы. В январе присяжные заседатели признали Санкина виновным в убийстве педофила. Уфимец получил восемь лет строгого режима. Обвиняемый стоит на своем: якобы не преступник, а защитник детей.

В хорошем расположении духа, пусть и не присутствуя в зале суда, Владимир Санкин получил разрешение до начала заседания переговорить со своими адвокатами, так сказать с глазу на глаз, чтобы закрепить линию защиты.

Как и заседания первой инстанции, процесс проходил в закрытом режиме. Санкин подключен по видеосвязи, а в зале – гособвинители, судьи и адвокаты. В коридоре и яблоку негде упасть, кругом объективы фото и видеокамер. Все в напряжении. Только группа поддержки Санкина нервно ожидает внизу и надеется на благоприятный для них исход.

Я горжусь своим другом, поддерживаю его поступки. Он поступил как мужчина, такой он – рубаха-парень. Я поступил бы так же. Николай Теплов, друг Владимира Санкина

А вот сегодня со стороны погибшего Зайцева, как и на протяжении всего судебного процесса, не было никого. Кстати, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил еще раз проанализировать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства при расследовании уголовного дела. Сегодня адвокаты Санкина на апелляционном заседании указали на некоторые нарушения при формировании опросного листа Калининского районного суда Уфы.

Это является безусловным основанием для отмены суд приговора. Шота Горгадзе, адвокат Владимира Санкина

Журналистов пустили в зал только на оглашение приговора. Президиум Верховного суда смягчил срок Владимиру Санкину. Теперь ему предстоит провести за решеткой на два года меньше. Правда, режим содержания остался без изменений.

Судья по первой инстанции лично признался коллеге, что первый раз рассматривает дело с участием суда присяжных. Поэтому они ошибки допустила. Эти ошибки должен был исправить Верховный суд. К сожалению, он это не сделал. Это снижение не считаю за победу. Я считаю, что наша борьба продолжается. Шота Горгадзе, адвокат Владимира Санкина

А вот кто точно в этой борьбе будет до конца вместе с Владимиром, это его семья. Мама Санкина рассказала, что пока сын находится в СИЗО, они могут видеться два раз в месяц. Когда же приговор вступит в законную силу, количество свиданий сведут к минимуму.