«Наша борьба продолжается»: адвокат Владимира Санкина обжалует решение суда

Владимир Санкин – герой или убийца? Фемида до сих пор определяет, а общество поделено на два лагеря. Между тем Верховный суд республики на апелляционном заседании смягчил суровый приговор, который ранее вынес Калининский районный суд Уфы. В январе присяжные заседатели признали Санкина виновным в убийстве педофила. Уфимец получил восемь лет строгого режима. Обвиняемый стоит на своем: якобы не преступник, а защитник детей.
В хорошем расположении духа, пусть и не присутствуя в зале суда, Владимир Санкин получил разрешение до начала заседания переговорить со своими адвокатами, так сказать с глазу на глаз, чтобы закрепить линию защиты.
Как и заседания первой инстанции, процесс проходил в закрытом режиме. Санкин подключен по видеосвязи, а в зале – гособвинители, судьи и адвокаты. В коридоре и яблоку негде упасть, кругом объективы фото и видеокамер. Все в напряжении. Только группа поддержки Санкина нервно ожидает внизу и надеется на благоприятный для них исход.
А вот сегодня со стороны погибшего Зайцева, как и на протяжении всего судебного процесса, не было никого. Кстати, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил еще раз проанализировать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства при расследовании уголовного дела. Сегодня адвокаты Санкина на апелляционном заседании указали на некоторые нарушения при формировании опросного листа Калининского районного суда Уфы.
Журналистов пустили в зал только на оглашение приговора. Президиум Верховного суда смягчил срок Владимиру Санкину. Теперь ему предстоит провести за решеткой на два года меньше. Правда, режим содержания остался без изменений.
А вот кто точно в этой борьбе будет до конца вместе с Владимиром, это его семья. Мама Санкина рассказала, что пока сын находится в СИЗО, они могут видеться два раз в месяц. Когда же приговор вступит в законную силу, количество свиданий сведут к минимуму.