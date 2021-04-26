В Уфе памятник генералу Шаймуратову дополнят архитектурным ансамблем

Памятник командиру 112-й Башкавдивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову дополнят архитектурным ансамблем. Об этом сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что к нему обратились академики Геннадий Провоторов, Александр Тантлевский, Любовь Ширшова, Татьяна Скоробогатова и автор постамента Салават Щербаков.
Они отметили, что усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными без колоннады. Эти предложения повлекут некие изменения в проекте реконструкции, придется пересадить деревья, но визуально Радий Хабиров оценил новый облик памятника. Руководитель региона предложил жителям тоже обсудить это предложение.