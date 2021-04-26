В Уфе памятник генералу Шаймуратову дополнят архитектурным ансамблем

Памятник командиру 112-й Башкавдивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову дополнят архитектурным ансамблем. Об этом сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что к нему обратились академики Геннадий Провоторов, Александр Тантлевский, Любовь Ширшова, Татьяна Скоробогатова и автор постамента Салават Щербаков.

 Они отметили, что усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными без колоннады. Эти предложения повлекут некие изменения в проекте реконструкции, придется пересадить деревья, но визуально Радий Хабиров оценил новый облик памятника. Руководитель региона предложил жителям тоже обсудить это предложение.

Площадь организована комплексом зданий, можно сказать, что это неоклассика. Посмотрите, как деликатно Щербаков вводит ордер полуротонду. Он объединяет архитектуру зданий площади с памятником.

Любовь Ширшова и Татьяна Скоробогатова, академики Российской академии художеств
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