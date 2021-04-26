В Уфе храму предали икону «Чернобыльский Спас»

Сегодня 35 годовщина со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Накануне Российское объединение ликвидаторов катастрофы пожертвовало Храму иконы Божией Матери в Уфе икону «Чернобыльский Спас». Этот образ в свое время был написан по благословению митрополита Владимира Киевского.
Сам оригинал находится на территории Украины. Это копия была создана в столице Башкортостана уфимскими мастерами-иконописцами, с благословения Никона - митрополита Уфимского и Стерлитамакского. Передача и освещение иконы состоялось в день Вербного воскресенья.