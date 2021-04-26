В Уфе храму предали икону «Чернобыльский Спас»

Этот образ был написан по желанию тех именно людей, которые участвовали в ликвидации этой катастрофы. Уже в нашем храме этот образ оказался потому, что буквально в 200 метрах в том году был поставлен новый, замечательный памятник погибшим и ликвидаторам этой катастрофы.

Дионисий Ефимов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» г. Уфы