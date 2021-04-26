В Башкирии волонтеры помогают пенсионерам добраться до поликлиники на вакцинацию

В Башкирии добровольцы помогают пожилым людям добраться до поликлиники на вакцинацию. Волонтеры «Единой России» не только сопровождают маломобильных граждан в больницу, но и после процедуры провожают их домой. Обратиться за помощью несложно: добровольцы довезут до пункта вакцинации по звонку.

Алексею Васильевичу и Тамаре Андреевне больше 80 лет. Ближайшая поликлиника находится далеко, а здоровье уже не то, чтобы идти пешком на дальние расстояния. Супруги давно хотели вакцинироваться. Узнали о том, что можно позвонить в колл-центр и вызвали автоволонтеров. И вот – добровольцы отвезли пожилую пару на прививку от COVID-19.

Чтобы самим не болеть и других не заражать, мы решили сделать прививку. Когда вводили препарат, вообще ничего не почувствовать. Алексей Спиридонов

При регистрации на вакцинацию у пациента уточняется наличие хронических заболеваний, самочувствие на момент прививки и информация об употреблении лекарственных препаратов. Если противопоказаний нет, то пациенту измеряют давление и уровень кислорода в крови.

Мы запустили новую акцию по доставке людей старшего возраста и маломобильных групп в поликлинику для вакцинации. Гульфия Рамазанова, координатор республиканского колл-центра «Наша забота» «Единой России»

Обратиться за помощью могут не только пожилые, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры проекта «Наша забота» «Единой России» уже год помогают людям.

Не у всех есть возможность доехать до социальных учреждений. Считаю, что наша обязанность как автоволонтеров – помочь доехать людям до поликлиник. Энвэр Рахматуллин, автоволонтёр