В Башкирии волонтеры помогают пенсионерам добраться до поликлиники на вакцинацию

В Башкирии добровольцы помогают пожилым людям добраться до поликлиники на вакцинацию. Волонтеры «Единой России» не только сопровождают маломобильных граждан в больницу, но и после процедуры провожают их домой. Обратиться за помощью несложно: добровольцы довезут до пункта вакцинации по звонку.
Алексею Васильевичу и Тамаре Андреевне больше 80 лет. Ближайшая поликлиника находится далеко, а здоровье уже не то, чтобы идти пешком на дальние расстояния. Супруги давно хотели вакцинироваться. Узнали о том, что можно позвонить в колл-центр и вызвали автоволонтеров. И вот – добровольцы отвезли пожилую пару на прививку от COVID-19.
При регистрации на вакцинацию у пациента уточняется наличие хронических заболеваний, самочувствие на момент прививки и информация об употреблении лекарственных препаратов. Если противопоказаний нет, то пациенту измеряют давление и уровень кислорода в крови.
Обратиться за помощью могут не только пожилые, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры проекта «Наша забота» «Единой России» уже год помогают людям.
Чтобы вызвать автоволонтеров, можно позвонить в будние дни с 9:00 до 18:00 по бесплатному номеру колл-центра «Наша Забота»: 8-800-201-89-03.