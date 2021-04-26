«Уфа-Алиса» одержала уверенную победу над АГУ- «Адыиф»

«Уфа-Алиса» одержала уверенную победу над майкопским АГУ- «Адыиф» – 36:29. Это в 1/4 финала «Б»№ за 7-12 места в чемпионате российской Суперлиги по гандболу. Таким образом «Уфа-Алиса» на своей площадке сделала первый шаг к полфиналу.
30 апреля соперникам предстоит сыграть уже в Майкопе. Если уфимки выиграют, то в 1/2 они сразятся с ижевским «Университетом». А если проиграют команде из Майкопа, то сыграют за 11 место с проигравшим пары «Динамо-Синара» – «Луч».
Тогда соперники встретятся 8 и 14 мая. На предварительном этапе «Уфа-Алиса» заняла 12 место. У башкирских гандболисток есть шанс улучшить результат.