В Уфе прошел чемпионат Башкирии по шашкам

В основной программе участие приняло десять женщин и 16 мужчин. Это сильнейшие представители на данный момент. Среди девушек первое место заняла действующая чемпионка мира по блицу Айгуль Идрисова, серебро – у Айгиза Мухаметьянова, а бронза взяла Алия Аминова.
У мужчин победу праздновал Айнур Шайбаков, на втором месте расположился Марсель Шарафутдинов, а замкнул пьедестал почета ишимбайский шашист Янис Сафин. Эта шестерка представит нашу республику на предстоящем чемпионате России, который пройдет в Сочи.