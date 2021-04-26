В Уфе прошел чемпионат Башкирии по шашкам

В основной программе участие приняло десять женщин и 16 мужчин. Это сильнейшие представители на данный момент. Среди девушек первое место заняла действующая чемпионка мира по блицу Айгуль Идрисова, серебро – у Айгиза Мухаметьянова, а бронза взяла Алия Аминова.

У мужчин победу праздновал Айнур Шайбаков, на втором месте расположился Марсель Шарафутдинов, а замкнул пьедестал почета ишимбайский шашист Янис Сафин. Эта шестерка представит нашу республику на предстоящем чемпионате России, который пройдет в Сочи.

Все во время турнира мыслями были в Варшаве, потому что там проходит матч за звание чемпионки мира. Пока наша землячка Тамара Тансыккужина немного уступает, но, надеюсь, все выправится.

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