В Уфе прошел чемпионат Башкирии по шашкам

Все во время турнира мыслями были в Варшаве, потому что там проходит матч за звание чемпионки мира. Пока наша землячка Тамара Тансыккужина немного уступает, но, надеюсь, все выправится.

Айнур Шайбаков, чемпион мира по шашкам