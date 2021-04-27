Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться ямочного ремонта дороги

Трамвайный переезд на перекрестке улиц Горького и Толстого – достаточно оживленный участок. Совсем недавно водителям, проезжая его, приходилось снижать скорость, либо объезжать дорогу через другие улицы. Переезд был изрыт ямами. Денису Булякову приходится как минимум два раз в день пересекать этот участок. Такой тряски, боялся автовладелец, не выдержал бы однажды даже его внедорожник.

Для машины само собой вредно. Ходовка, колеса портятся. На скорости когда едешь, не увидев, можно диски помять. Денег тоже можно потратить на ремонт. Асфальт новый положили, вообще отлично. Я сам житель этого района, мне нравится, спасибо.

Денис Буляков

Чтобы больше не переживать за свой транспорт, жители написали обращение в социальных сетях. Приложили фотографии с ямами на переезде и описали проблему. Жалоба была зарегистрирована.

Вопрос ямочного ремонта сегодня актуален. Сообщений поступает много. Так, обратился житель Орджоникидзевского района, что по улице Льва Толстого. На трамвайном переезде есть глубокие ямы. Через неделю сотрудники Орджоникидзевского района выполнили ямочный ремонт.

Кристина Трегубова, сотрудник рабочей группы при Администрации Главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях

Некоторые из ям достигали глубины в 15 сантиметров. Специалисты коммунальной службы решили не просто засыпать эти выбоины, а провели каперемонт, заасфальтировав участок в 50 квадратных метров.

Да, были сложности из-за движения трамваев. Мы пропускали трамваи и продолжали работу. Мы заасфальтировали полностью переезд. Теперь машины могут проезжать спокойно и беспрепятственно. Никаких ям больше нет.

Ринат Бастамов, начальник участка службы по благоустройству Орджоникидзевского района

О ямах, которые портят не только эстетику улиц, но и могут повредить имущество жители, кстати, могут сообщить через интерактивную карту ямочного ремонта Уфы. Для этого также никуда не нужно обращаться лично, можно оставить лишь метку на сервисе. На сегодняшний день на карту поступило порядка двух тысяч заявок, отремонтировано 500 участков.

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