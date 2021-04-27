Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться ямочного ремонта дороги

Трамвайный переезд на перекрестке улиц Горького и Толстого – достаточно оживленный участок. Совсем недавно водителям, проезжая его, приходилось снижать скорость, либо объезжать дорогу через другие улицы. Переезд был изрыт ямами. Денису Булякову приходится как минимум два раз в день пересекать этот участок. Такой тряски, боялся автовладелец, не выдержал бы однажды даже его внедорожник.
Чтобы больше не переживать за свой транспорт, жители написали обращение в социальных сетях. Приложили фотографии с ямами на переезде и описали проблему. Жалоба была зарегистрирована.
Некоторые из ям достигали глубины в 15 сантиметров. Специалисты коммунальной службы решили не просто засыпать эти выбоины, а провели каперемонт, заасфальтировав участок в 50 квадратных метров.
О ямах, которые портят не только эстетику улиц, но и могут повредить имущество жители, кстати, могут сообщить через интерактивную карту ямочного ремонта Уфы. Для этого также никуда не нужно обращаться лично, можно оставить лишь метку на сервисе. На сегодняшний день на карту поступило порядка двух тысяч заявок, отремонтировано 500 участков.