Система «Инцидент» помогла жителям Уфы добиться ямочного ремонта дороги

Вопрос ямочного ремонта сегодня актуален. Сообщений поступает много. Так, обратился житель Орджоникидзевского района, что по улице Льва Толстого. На трамвайном переезде есть глубокие ямы. Через неделю сотрудники Орджоникидзевского района выполнили ямочный ремонт.

Кристина Трегубова, сотрудник рабочей группы при Администрации Главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях