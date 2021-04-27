В Уфе мужчина жестоко избил сожительницу и угрожал ей расправой

Полиция напоминает, в первую очередь – не нужно молчать, если в отношении Вас совершено насилие. Необходимо сразу же обратиться за помощью. В кратчайший срок сообщите в полицию, близким людям, которые способны Вам помочь. Чтобы обратиться в полицию не обязательно ехать в отдел полиции и писать заявление, достаточно сделать звонок на номер 112, на телефон дежурной части 02 (102- с мобильного).

пресс-служба МВД Башкирии