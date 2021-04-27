В Уфе мужчина жестоко избил сожительницу и угрожал ей расправой
Накануне в Уфе произошел вопиющий случай - мужчина жестоко избил свою сожительницу и угрожал ей расправой. Уфимка обратилась с заявлением в полицию. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, влюбленная пара не так давно начала познавать радости совместной жизни. В один из весенних дней на почве внезапно возникшей ссоры мужчина начал угрожать девушке, а потом и вовсе применил свою физическую силу. Пострадавшая немедленно обратилась в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Дебошир был задержан участковым. Им оказался 30-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. В содеянном он признался.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полиция напоминает, в первую очередь – не нужно молчать, если в отношении Вас совершено насилие. Необходимо сразу же обратиться за помощью. В кратчайший срок сообщите в полицию, близким людям, которые способны Вам помочь. Чтобы обратиться в полицию не обязательно ехать в отдел полиции и писать заявление, достаточно сделать звонок на номер 112, на телефон дежурной части 02 (102- с мобильного).