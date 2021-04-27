Посадил мертвого пассажира на место водителя: в Башкирии осудили за ДТП экс-полицейского

Суд вынес приговор 25-летнему экс-сотруднику полиции, по вине которого в ДТП погиб человек. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Фото №1 - Посадил мертвого пассажира на место водителя: в Башкирии осудили за ДТП экс-полицейского

Как установлено следствием, в декабре 2019 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый, будучи сотрудником полиции, управляя автомобилем «Cherry Tiggo» на 6 км автодороги «Тутагачево – Шавьялды» Балтачевского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ограждением моста. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля скончался на месте.

пресс-служба СУ СКР РБ

Желая избежать уголовной ответственности, подсудимый перенес тело пассажира на водительское место, чтобы пустить следствие по ложному следу. В ходе проведения экспертиз было установлено, что травмы, полученные обвиняемым в ДТП, были характерны для лица, управлявшего автомобилем в момент аварии. Более того, на лобовом стекле и на подушке безопасности с водительской стороны были обнаружены его биологические следы.

Свою вину экс-полицейский не признал. Его приговорили к 6 годам колонии и взыскали в пользу стороны потерпевшего 1 млн рублей.

Фото: ГИБДД РБ

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