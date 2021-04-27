В Уфе презентовали туристические маршруты по Башкирии

Сегодня у нас приехало огромное количество площадок из Бирска. В первую очередь, конечно, бирское купечество и бирские стрельцы. Южно-Уральский заповедник, представители туристических сообществ и клубов. Все сегодня рассказывают о том, где и как можно путешествовать с детками по Башкирии.

Полина Нешева, организатор мероприятия