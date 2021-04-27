В Уфе презентовали туристические маршруты по Башкирии

«Семейный туризм. Путешествия ноль плюс». В Уфе презентовали туристические маршруты по территории республики. В торговом центре «Башкирия» развернулась площадка, где представили возможные варианты семейного отдыха.
Презентация была, прежде всего, рассчитана на родителей, которые готовы путешествовать с детьми по просторам родной республики. Большое количество исторических экскурсионных туров в этот день предложили бирские туроператоры. А представители Южно-Уральского заповедника приглашали уфимцев на активный отдых с палатками и рассказали о возможных туристических маршрутах.