В Уфе презентовали туристические маршруты по Башкирии

«Семейный туризм. Путешествия ноль плюс». В Уфе презентовали туристические маршруты по территории республики. В торговом центре «Башкирия» развернулась площадка, где представили возможные варианты семейного отдыха.

Презентация была, прежде всего, рассчитана на родителей, которые готовы путешествовать с детьми по просторам родной республики. Большое количество исторических экскурсионных туров в этот день предложили бирские туроператоры. А представители Южно-Уральского заповедника приглашали уфимцев на активный отдых с палатками и рассказали о возможных туристических маршрутах.

Сегодня у нас приехало огромное количество площадок из Бирска. В первую очередь, конечно, бирское купечество и бирские стрельцы. Южно-Уральский заповедник, представители туристических сообществ и клубов. Все сегодня рассказывают о том, где и как можно путешествовать с детками по Башкирии.

Полина Нешева, организатор мероприятия
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