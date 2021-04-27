В Башкирии может появиться должность парк-менеджера

Андрей Назаров и руководитель администрации главы Александр Сидякин поддержали идею, но внесли корректировки. Они подчеркнули, что не все муниципалитеты региона нуждаются в парк-менеджерах, но если вводить должность, то только одну на целый город, а не на каждое общественное пространство по отдельности.