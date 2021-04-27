В Башкирии может появиться должность парк-менеджера

В Башкирии могут появиться парк-менеджеры. С предложением ввести новую должность выступила Ольга Сарапулова. Свою идею она озвучила на оперативном совещании в правительстве, которое накануне провел Андрей Назаров.
В числе обязанностей такого управляющего советник главы республики по вопросам развития общественного пространства назвала еженедельный обход территории, организацию уборки и замены оборудования, ведение социальных сетей общественного пространства, создание событийного календаря и решение других вопросов.
Андрей Назаров и руководитель администрации главы Александр Сидякин поддержали идею, но внесли корректировки. Они подчеркнули, что не все муниципалитеты региона нуждаются в парк-менеджерах, но если вводить должность, то только одну на целый город, а не на каждое общественное пространство по отдельности.