В Уфе прошел первый в республике «Фестиваль иврита»

На сцену Башкирского театра оперы и балета вместе с местными солистами поднялись актеры уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом-Алейхем» и приглашенные артисты. А стартовал фестиваль с экспозиции в фойе театра, где была организована выставка «Алеф-Бет» по инициативе посольства государства Израиль в России и Израильского культурного центра «Натив».
В целом же мероприятие стало возможным благодаря грантовой поддержке на развитие гражданского общества в Башкортостане.
Все желающие в этот день могли продегустировать национальные блюда еврейской кухни, а также принять участие в мастер-классе по ивриту – официальному государственному языку Израиля. Идея проведения фестиваля у организаторов возникла давно. Подтолкнули на это в том числе евреи, которые в поисках культурной пищи посещают театр «Шалом-Алейхем». Фестиваль дал возможность людям окунуться в свою культуре и пообщаться на общие темы.