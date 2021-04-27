В Уфе прошел первый в республике «Фестиваль иврита»

На сцену Башкирского театра оперы и балета вместе с местными солистами поднялись актеры уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом-Алейхем» и приглашенные артисты. А стартовал фестиваль с экспозиции в фойе театра, где была организована выставка «Алеф-Бет» по инициативе посольства государства Израиль в России и Израильского культурного центра «Натив».

Мы получили грант главы республики на проведение «Фестиваля иврита». Это будет впервые в Уфе. Многие скажут что этот проект проходит и в Москве, и в Петербурге, и Екатеринбурге. Главное, что он у нас начал проводиться, и нас поддержали грантом главы республики.

Все желающие в этот день могли продегустировать национальные блюда еврейской кухни, а также принять участие в мастер-классе по ивриту – официальному государственному языку Израиля. Идея проведения фестиваля у организаторов возникла давно. Подтолкнули на это в том числе евреи, которые в поисках культурной пищи посещают театр «Шалом-Алейхем». Фестиваль дал возможность людям окунуться в свою культуре и пообщаться на общие темы.