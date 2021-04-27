Суперлуну смогут наблюдать жители Башкирии на ночном небе

Жители Башкирии станут свидетелями необычного природного явления. В ночь с 27 по 28 апреля спутник Земли - Луна - станет полной.
Наблюдать астрономическое явление можно невооружённым глазом, ведь специалисты называют подобное «Суперлуной». Сейчас спутник Земли находится на ближайшем расстоянии к планете.
Расстояние Луны от Земли меняется потому, что орбита её не идеально круглая, а имеет слегка вытянутую овальную форму – форму эллипса. Точка на орбите, ближайшая к Земле, называется перигеем, а наиболее удаленная – апогеем.
Начало космического явления можно будет наблюдать с 21:11 по местному времени.