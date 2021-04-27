Суперлуну смогут наблюдать жители Башкирии на ночном небе

«Когда Луна в полнолуние находится вблизи перигея (на ближайшем расстоянии от Земли), это называют Суперполнолунием. Суперлуна выглядит примерно на 12-14% больше, чем Микролуна, и на 7% больше, чем средняя полная Луна»

пресс-служба уфимского планетария