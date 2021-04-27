В Уфе в Пасху перекроют дороги

В Уфе в день празднования Пасхи будут перекрыты некоторые улицы. Об этом сообщает городская мэрия.

Так, в ночь с 1 по 2 мая частично перекроют проезд для машин по следующим адресам:

- Касимовская, 3;

- Кирова, 102;

- Бехтерева, 2;

- Бикбая, 32А;

- Архитектурная 7/1. ﻿

Всего богослужения пройдут в 19 столичных храмах. По словам властей, в этот день будут усилены меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

В храмах будет обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе термометрия, маски, дезинфекционная обработка, соблюдение социальной дистанции. На входе в храмы будут дежурить сотрудники и волонтеры Уфимской епархии. Артур Гафаров, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества