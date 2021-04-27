В Уфе в Пасху перекроют дороги

В Уфе в день празднования Пасхи будут перекрыты некоторые улицы. Об этом сообщает городская мэрия.
Так, в ночь с 1 по 2 мая частично перекроют проезд для машин по следующим адресам:
- Касимовская, 3;
- Кирова, 102;
- Бехтерева, 2;
- Бикбая, 32А;
- Архитектурная 7/1.
Всего богослужения пройдут в 19 столичных храмах. По словам властей, в этот день будут усилены меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
Уточняется, что с целью разведения потока людей в каждом храме планируется по три богослужения: 23:00 ч. 1 мая, 07:00 ч. 2 мая, 09:00 ч. 2 мая.