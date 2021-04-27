В Уфе запустят дополнительные маршруты автобусов в День поминовения

В Уфе 3 мая, в День поминовения и почитания, будут организованы дополнительные маршруты автобусов до городских кладбищ. Такое решение властей озвучил на оперативном совещании врио начальника Управления транспорта и связи администрации Уфы Владимир Петров.
Отмечается, что специальная перевозка пассажиров будет осуществляться до «Северного» и «Южного» кладбищ в определенное время и по следующим маршрутам:
Так, автобус № 30к, который обычно ездит по маршруту «Торговый центр Башкортостан» – Станция технического осмотра», будет продлен до «Южного» кладбища. Перевозку обеспечат 10 единиц автобусов до 20.00 часов с интервалом движения от 10 до 15 минут.
До «Северного» кладбища будут следовать четыре автобуса муниципального маршрута № 15 «ДК УМПО – Поселок Тимашево» через «Колхозный рынок» с 07.00 часов до 19.30 часов с интервалом движения 20 минут.
Дополнительно до «Северного» кладбища перевозку пассажиров осуществляет муниципальный маршрут регулярных перевозок № 211 «Поселок Тимашево – Кузнецовский затон», напомнили в мэрии.