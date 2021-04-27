В Уфе запустят дополнительные маршруты автобусов в День поминовения

Так, автобус № 30к, который обычно ездит по маршруту «Торговый центр Башкортостан» – Станция технического осмотра», будет продлен до «Южного» кладбища. Перевозку обеспечат 10 единиц автобусов до 20.00 часов с интервалом движения от 10 до 15 минут.