В Башкирии готовится к запуску второй в России завод белого цемента

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Но при этом мы видим, что в общем все идет в нужном темпе. И 19 августа 2021 года есть все основания утверждать, что этот завод официально заработает. Это уникальное производство во всех смыслах. Мне кажется, это большое приобретение не только для Абзелиловского района, но в целом для всего нашего региона и не только.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан