В Башкирии готовится к запуску второй в России завод белого цемента

Его строительство завершается в Абзелиловском районе. С рабочим визитом будущее предприятие посетил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

Он отметил, что «Цемикс» – это уникальное предприятие. Белый цемент, который здесь будет выпускаться, выведет строительный рынок ремонта и отделки на новый уровень. Продукция будущего завода востребована и на внешних рынках. В связи с этим руководитель башкирского кабмина обозначил важность и необходимость инвестиционного проекта компании «Ласселсбергер» не только для Башкортостана, но и для всей страны. Планируется, что пробную партию белого цемента завод выпустит в мае 2021 года, а с августа заработает в полном объеме.

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Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Но при этом мы видим, что в общем все идет в нужном темпе. И 19 августа 2021 года есть все основания утверждать, что этот завод официально заработает. Это уникальное производство во всех смыслах. Мне кажется, это большое приобретение не только для Абзелиловского района, но в целом для всего нашего региона и не только.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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