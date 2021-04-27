В Башкирии готовится к запуску второй в России завод белого цемента

Его строительство завершается в Абзелиловском районе. С рабочим визитом будущее предприятие посетил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.
Он отметил, что «Цемикс» – это уникальное предприятие. Белый цемент, который здесь будет выпускаться, выведет строительный рынок ремонта и отделки на новый уровень. Продукция будущего завода востребована и на внешних рынках. В связи с этим руководитель башкирского кабмина обозначил важность и необходимость инвестиционного проекта компании «Ласселсбергер» не только для Башкортостана, но и для всей страны. Планируется, что пробную партию белого цемента завод выпустит в мае 2021 года, а с августа заработает в полном объеме.