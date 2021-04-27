В Уфе журналистов обучили основам самообороны

Накануне в Конгресс-холле «Торатау» прошла всероссийская программа «Сила Слова». Цель организаторов – обучить журналистов техникам самозащиты, связанным с их профессиональной деятельностью.

 Участниками семинара стали корреспонденты, руководители СМИ, студенты вузов, сотрудничающих со средствами массовой информации. Семинары прошли теоретическом и практическом форматах также в Москве, Люберцах, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Кроме того, журналистам рассказали о приемах оказания первой медицинской помощи окружающим.

Очень много неадекватных людей, они могут в любой момент напасть. Мы должны знать приемы самообороны, чтобы защитить себя. Я с удовольствием приехала, надеюсь, такие мероприятия буду еще проводиться.

Бану Кагарманова, журналист
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