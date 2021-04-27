«В глазах потемнело»: жительница Башкирии выиграла в лотерею 30 млн рублей

«Благодаря суперпризу мы достигли фантастической высоты. До сих пор в эйфории, ведь для нас это внушительная сумма. На эти деньги обеспечим детей жильем и достроим дом своей мечты. Я смогу воплотить мои дизайнерские задумки для его обустройства. Также отправимся с супругом в Париж. Уверена, это будет незабываемое путешествие»

Диана Я.