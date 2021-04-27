«В глазах потемнело»: жительница Башкирии выиграла в лотерею 30 млн рублей

Жительница Башкирии Диана Я. Стала обладательницей почти 30-миллионного приза. Женщина лишь вписала заветные цифры в лотерейный билет и сорвала джек-пот.

Фото №1 - «В глазах потемнело»: жительница Башкирии выиграла в лотерею 30 млн рублей

Правда, сначала по всей России искали некого жителя Сургута, который и должен был забрать приз в 29,6 млн рублей. Однако оказалось, что Диана просто приобрела новую сим-карту, когда гостила у родственников на севере.

Узнала Диана о выигрыше из интернета, когда с мужем решили узнать результаты. Женщина признается, что супруг чуть не упал в обморок, когда увидел размер приза.

«У мужа даже в глазах потемнело, когда он увидел сумму»

Диана Я.

Пара уже придумала, на что потратит заветные миллионы. В первую очередь, купят жилье детям, себе построят дом мечты, а потом улетят в путешествие в Париж.

«Благодаря суперпризу мы достигли фантастической высоты. До сих пор в эйфории, ведь для нас это внушительная сумма. На эти деньги обеспечим детей жильем и достроим дом своей мечты. Я смогу воплотить мои дизайнерские задумки для его обустройства. Также отправимся с супругом в Париж. Уверена, это будет незабываемое путешествие»

Диана Я.
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