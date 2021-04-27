«В глазах потемнело»: жительница Башкирии выиграла в лотерею 30 млн рублей

Жительница Башкирии Диана Я. Стала обладательницей почти 30-миллионного приза. Женщина лишь вписала заветные цифры в лотерейный билет и сорвала джек-пот.
Правда, сначала по всей России искали некого жителя Сургута, который и должен был забрать приз в 29,6 млн рублей. Однако оказалось, что Диана просто приобрела новую сим-карту, когда гостила у родственников на севере.
Узнала Диана о выигрыше из интернета, когда с мужем решили узнать результаты. Женщина признается, что супруг чуть не упал в обморок, когда увидел размер приза.
Пара уже придумала, на что потратит заветные миллионы. В первую очередь, купят жилье детям, себе построят дом мечты, а потом улетят в путешествие в Париж.