В Уфе единороссы передали 35 холодильников в «Поезда здоровья»

Члены регионального отделения партии «Единая России» передали 35 холодильников в «Поезда здоровья». Оборудование необходимо для перевозки вакцины против COVID-19.

Для хранения инъекции нужно поддерживать определенную температуру. «Поезда здоровья» выезжают в отдаленные районы республики, холодильники спасают ситуацию.

Напомним, акция продлится до 30 сентября. Медработники передвижных пунктов проводят бесплатный осмотр жителей и дают консультации. Также в «Поезда здоровья» были переданы брендированные значки, их получат те, кто прошел вакцинацию.