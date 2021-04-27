В Уфе единороссы передали 35 холодильников в «Поезда здоровья»

Члены регионального отделения партии «Единая России» передали 35 холодильников в «Поезда здоровья». Оборудование необходимо для перевозки вакцины против COVID-19.

Для хранения инъекции нужно поддерживать определенную температуру. «Поезда здоровья» выезжают в отдаленные районы республики, холодильники спасают ситуацию.

Напомним, акция продлится до 30 сентября. Медработники передвижных пунктов проводят бесплатный осмотр жителей и дают консультации. Также в «Поезда здоровья» были переданы брендированные значки, их получат те, кто прошел вакцинацию.

Фото №1 - В Уфе единороссы передали 35 холодильников в «Поезда здоровья»

Это не сертификат или паспорт, но определенное свидетельство, что от этого человека нельзя заразиться.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома «Единой России»

Самый простой способ профилактики осложнений – вакцинация. Уважаемые жители республики, вакцинируйтесь. Вакцина есть практически во всех пунктах вакцинации, их 155.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр здравоохранения
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